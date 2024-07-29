Монгольский аймак начнет поставки мяса на один из крупнейших российских мясокомбинатов

CentralAsia (MNG) - Монгольский северный аймак Хубсугул на границе с Россией начнет поставлять говядину и конину в Республику Бурятия, где находится один из крупнейших в РФ мясоперерабатывающих комбинатов.

«Губернатор нашего аймака Лхагважав Пилжээ вернулся из РФ, где договорился с главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым о поставке 39 тыс. тонн конины и говядины на один из крупнейших российских мясокомбинатов, который находится в Улан-Удэ. Хубсугулский аймак — лидер страны по поголовью скота - 5 млн 660 189 голов животных», — сообщили в пресс-службе аймака.

В 2022 году Россельхознадзор снял ранее установленный запрет на ввоз мяса из Монголии. В Россию разрешили ввозить мясо, произведенное на аттестованных монгольских предприятиях.

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