Государственный секретарь США посетит Монголию с официальным визитом

CentralAsia (MNG) - По приглашению министра иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх государственный секретарь США Энтони Джон Блинкен посетит Монголию с официальным визитом 1 августа 2024 года.

В ходе визита госсекретарь Энтони Джон Блинкен нанесет официальный визит президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа и премьер-министру Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай. Также министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх и госсекретарь Энтони Джон Блинкен проведут официальные переговоры.

Визит госсекретаря США в Монголию после восьми лет еще больше укрепит стратегическое партнерство третьего соседа между двумя странами. Он также имеет важное значение для реализации решений, согласованных в ходе недавно организованного первого Всеобъемлющего стратегического диалога Монголия-США.

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