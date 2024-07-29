Глава МИД Монголии встретилась с членом Сената Конгресса США

CentralAsia (MNG) - Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх встретилась с членом Сената Конгресса США Питом Рикеттсом. Об этом сообщала пресс-служба МИД.

На встрече были представлены результаты очередных парламентских выборов в Монголии 2024 года, деятельность и цели сформированного правительства. Стороны подчеркнули важность углубления стратегического партнерства третьего соседа между Монголией и США, включая расширение сотрудничества в сферах экономики, сельского хозяйства и коммуникационной безопасности.

Член Сената Конгресса США Пит Рикеттс, рассказав про свой визит в Монголию много лет назад, выразил поддержку действиям по дальнейшему укреплению отношений и сотрудничества с Монголией, важным партнером США в Азии.

Кроме того, Глава МИД Батцэцэг Батмөнх встретилась с представителями инвесторов, бизнеса и исследовательских организаций США и обсудила некоторые проекты и мероприятия, реализуемые в рамках торгово-инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

В ходе встреч была подчеркнута важность диверсификации экспортной продукции Монголии и вывода продукции на американский рынок, а также увеличения американских инвестиций в экологически чистую энергетику, сельское хозяйство, образование и охрану окружающей среды. Кроме того, состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между исследовательскими институтами.

Во встрече приняли участие Rio Tinto Group, Mitsubishi Corporation, Центр стратегических и международных исследований (CSIS), McGuireWoods Consulting, Vogel Group, Altruis Group, Conrad & Associates Company, страховая компания Sahuri, Sasakawa Peace Foundation и вашингтонский офис Mizuho Bank.

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