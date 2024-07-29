Президент Монголии принял участие в церемонии открытия летних Олимпийских игр 2024 года в Париже

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и первая леди Болорцэцэг Лувсандорж приняли участие в церемонии открытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже (Французская Республика) 26 июля 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

В церемонии открытия приняли участие более 60 глав государств и правительств, а также руководители международных организаций.

Французская Республика в третий раз принимает Олимпийские игры в Париже, и впервые церемония открытия прошла не на стадионе, а на прекрасной реке Сене.

Около 10 500 спортсменов из 184 стран проплыли в параде из 160 лодок на протяжении 6 километров по реке Сена.

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Всего 33 монгольских спортсмена соревнуются в девяти видах спорта: вольная борьба, дзюдо, бокс, стрельба, стрельба из лука, плавание, велоспорт, легкая атлетика и тяжелая атлетика.

На следующих Паралимпийских играх, которые пройдут с 28 августа по 8 сентября 2024 года, в общей сложности 44 монгольских параспортсмена будут соревноваться в шести видах спорта: парапауэрлифтинг, парастрельба из лука, паратхэквондо, параплавание, парадзюдо и паралегкая атлетика.

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