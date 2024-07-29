Николас Мадуро победил на президентских выборах в Венесуэле
- Азия и мир, политика
- 10:27, 29 июля 2024
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CentralAsia (CA) - Николас Мадуро победил на президентских выборах в Венесуэле, свидетельствует избирком по итогам подсчета 80% голосов, пишет ТАСС.
Мадуро одерживает победу на президентских выборах в Венесуэле с результатом 51,2% голосов.
Н.Мадуро является действующим президентом страны и баллотировался на третий срок подряд.
Он занял пост президента после смерти Уго Чавеса в 2013 году.
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