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Николас Мадуро победил на президентских выборах в Венесуэле

CentralAsia (CA) -  Николас Мадуро победил на президентских выборах в Венесуэле, свидетельствует избирком по итогам подсчета 80% голосов, пишет ТАСС.

Мадуро одерживает победу на президентских выборах в Венесуэле с результатом 51,2% голосов.

Н.Мадуро является действующим президентом страны и баллотировался на третий срок подряд.

Он занял пост президента после смерти Уго Чавеса в 2013 году.

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