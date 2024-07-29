Николас Мадуро победил на президентских выборах в Венесуэле

CentralAsia (CA) - Николас Мадуро победил на президентских выборах в Венесуэле, свидетельствует избирком по итогам подсчета 80% голосов, пишет ТАСС.

Мадуро одерживает победу на президентских выборах в Венесуэле с результатом 51,2% голосов.

Н.Мадуро является действующим президентом страны и баллотировался на третий срок подряд.

Он занял пост президента после смерти Уго Чавеса в 2013 году.