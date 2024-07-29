Казахстан продлил запрет на импорт пшеницы из России

CentralAsia (KZ) - Правительство Казахстана приняло решение о продлении запрета на импорт пшеницы и маточного поголовья скота до конца 2024 года. Это решение было принято на заседании межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях.

Изначально введенный 12 апреля 2024 года запрет должен был действовать в течение шести месяцев. Однако, учитывая сохраняющиеся риски нелегального ввоза пшеницы из приграничных регионов России и ее последующего реэкспорта, а также прогнозы на более высокий урожай зерновых в Казахстане по сравнению с прошлым годом, власти решили продлить ограничения.

Также, правительство Казахстана продлило на шесть месяцев запрет на вывоз маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота. Эта мера связана с реализацией масштабного проекта по строительству молочно-товарных ферм и развитию животноводства по австралийской модели.

Ранее Минсельхоз страны пояснял, что нелегальный ввоз пшеницы приводил к тому, что ее стоимость на казахстанском рынке снижалась более чем в 2 раза. Объемы так называемого «серого» импорта достигали 1,5-2 млн тонн в год, а общий ущерб государству ежегодно оценивался в $500 млн.

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