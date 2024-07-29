Линия границы между Кыргызстаном и Таджикистаном описана на 94%, - глава Согдийской области Р.Ахмадзода

Анклав Ворух

CentralAsia (TJ) - Линия государственной границы между Кыргызстаном и Таджикистаном описана на 94 процента и ожидается, что вскоре, спустя 3 года, она откроется. Об этом 26 июля во время пресс-конференции, как передает Азия Плюс, сообщил глава Согдийской области Раджаббой Ахмадзода.

«На сегодняшний день 94 процента линии границы полностью описаны. Мы верим, что в ближайшее время все разрешится положительно. 21-24 июля представители Кыргызстана и Минтранса Таджикистана посетили спорные территории Чоркух и Ворух, комиссия очень активна, даст Бог в ближайшие месяцы документы будут подписаны», - сказал Ахмадзода.

При этом Ахмадзода не сказал, где находятся оставшиеся 6 процентов спорных территорий.

Вместе с тем он сообщил, что очередная встреча комиссии пройдет в городе Баткен Кыргызстана с 11 по 17 августа.

Напомним, что после столкновений 14-17 сентября 2021 года граница между Таджикистаном и Кыргызстаном была закрыта.

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