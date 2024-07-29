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В Самаркандской области группа девушек устроила драку (видео)

CentralAsia (UZ) -  29 июля в соцсетях распространилось видео, на котором группа девушек устроили драку. Ответственные органы пока не прокомментировали инцидент. Об этом сообщает nova24.uz.

По имеющейся информации, инцидент произошел в Самаркандской области. Трое девушек прямо на улице решили устроить драку между собой. На видео видно, как в сторону нарушительниц идет сотрудник ДПС.

По предварительной информации, девушки не поделили парня. Ответственные органы пока не прокомментировали инцидент.

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