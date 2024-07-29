Турция может войти в Израиль, так же как зашла в Ливию и Карабах, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) - Турция может войти в Израиль, «так же как зашла в свое время в Ливию и Нагорный Карабах», заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он также отметил, что «нет никаких причин, по которым нам не стоит этого делать». Слова президента Турции цитирует издание Al Ain Trke. Об этом пишет Коммерсант.

Кроме того, в ходе своего выступления на встрече, состоявшейся в штаб-квартире его партии в провинции Ризе, господин Эрдоган сообщил, что глава Палестины Махмуд Аббас не ответил на предложение турецкой стороны выступить в парламенте республики. Ранее турецкий президент призвал главу Палестины извиниться за то, что тот проигнорировал инициативу Анкары.

В 2020 году Турция поддержала Азербайджан и осудила действия Армении в Нагорном Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев тогда заявлял о «совместной миротворческой миссии России и Турции». Россия сообщала, что в Карабахе будут находиться только российские миротворцы, а взаимодействие с Турцией будет осуществляться в рамках мониторингового центра на территории Азербайджана. В ноябре 2023 года парламент Турции продлил на год миссию вооруженных сил республики в Азербайджане, которые контролируют прекращение огня и военных действий в зоне карабахского конфликта.

В январе 2020 года Реджеп Тайип Эрдоган объявил об отправке войск в Ливию для поддержки Правительства национального согласия (ПНС). После убийства главы Ливии, полковника Муаммара Каддафи, Ливия оказалась расколота. На западе страны функционировало ПНС, сейчас — Правительство национального единства Абделя Хамида Дбейбы. Восток контролируется Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара. В ноябре 2023 года Турция продлила мандат на пребывание воинского контингента в Ливии.