Главе МВД Франции отправили письмо с вирусом чумы, - СМИ

CentralAsia (CA) - В сортировочном центре почты во французском департаменте Кот-д'Ор обнаружили письмо «оскорбительного характера», адресованное главе МВД Франции Жеральду Дарманену, сообщает Le Parisien со ссылкой на источник. В конверте находился также черный порошок. По данным Franceinfo, экспертиза порошка показала «небольшую» положительную реакцию на чуму. Об этом пишет Коммерсант.

France 3 Bourgogne со ссылкой на источник пишет, что в конверте с черным порошком было письмо, содержащее оскорбления на расовой почве. Согласно материалу Franceinfo, экспертиза порошка делалась сотрудниками местного отдела полиции, занимающегося испытаниями ядерных, радиологических, биологических, химических и взрывчатых веществ (NRBC-E). Первичные результаты показали реакцию на чуму. Эту информацию радиостанции подтвердил прокурор города Дижон (Кот-д'Ор).

Содержимое письма отправили на дополнительное исследование в Институт Пастера в Париже. Результаты тестов будут получены к концу 29 июля. Расследованием произошедшего занимается Дижонский территориальный отдел по борьбе с преступностью (DCT).