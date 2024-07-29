Пассажирский поезд Казань-Адлер сошел с рельсов под Волгоградом: могло пострадать до 100 человек

CentralAsia (CA) - Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области после столкновения состава с КАМАЗом, сообщает @newsv1.

Железнодорожная авария произошла с поездом Казань—Адлер около станции «Котельниково». Перевернулось 7-8 вагонов с людьми.

Причина — водитель грузовика пытался проскочить железнодорожные пути возле хутора Котельниково. Кабина КАМАЗа полностью разрушена — состав угодил ровно в неё, говорят очевидцы.

Пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области сообщила, что водитель грузовика жив и госпитализирован.

Как пишет «Интерфакс», по предварительным данным, при крушении поезда до 100 человек могли пострадать.