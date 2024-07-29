Пассажирский поезд Казань-Адлер сошел с рельсов под Волгоградом: могло пострадать до 100 человек
- Азия и мир, происшествия
- 16:31, 29 июля 2024
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CentralAsia (CA) - Пассажирский поезд сошел с рельсов в Волгоградской области после столкновения состава с КАМАЗом, сообщает @newsv1.
Железнодорожная авария произошла с поездом Казань—Адлер около станции «Котельниково». Перевернулось 7-8 вагонов с людьми.
Причина — водитель грузовика пытался проскочить железнодорожные пути возле хутора Котельниково. Кабина КАМАЗа полностью разрушена — состав угодил ровно в неё, говорят очевидцы.
Пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области сообщила, что водитель грузовика жив и госпитализирован.
Как пишет «Интерфакс», по предварительным данным, при крушении поезда до 100 человек могли пострадать.
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