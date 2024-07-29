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Крушение поезда под Волгоградом: Пострадали 140 из 803 пассажиров
Предыстория: Пассажирский поезд Казань-Адлер сошел с рельсов под Волгоградом: могло пострадать до 100 человек

CentralAsia (CA) -  При крушении поезда в Волгоградской области пострадали около 140 из 803 пассажиров. Такие данные приводит пресс-служба Приволжской железной дороги.

В больницы доставлены 16 человек:

- 13 взрослых пассажиров;

- 2 проводника;

- 1 ребенок.

  • Как ранее сообщалось, железнодорожная авария произошла с поездом Казань—Адлер около станции «Котельниково». Перевернулось 7-8 вагонов с людьми.
  • Причина — водитель грузовика пытался проскочить железнодорожные пути возле хутора Котельниково. Кабина КАМАЗа полностью разрушена — состав угодил ровно в неё, говорят очевидцы.

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