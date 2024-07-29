Крушение поезда под Волгоградом: Пострадали 140 из 803 пассажиров

CentralAsia (CA) - При крушении поезда в Волгоградской области пострадали около 140 из 803 пассажиров. Такие данные приводит пресс-служба Приволжской железной дороги.

В больницы доставлены 16 человек:

- 13 взрослых пассажиров;

- 2 проводника;

- 1 ребенок.

Как ранее сообщалось, железнодорожная авария произошла с поездом Казань—Адлер около станции «Котельниково». Перевернулось 7-8 вагонов с людьми.

Причина — водитель грузовика пытался проскочить железнодорожные пути возле хутора Котельниково. Кабина КАМАЗа полностью разрушена — состав угодил ровно в неё, говорят очевидцы.