PUBGMobile: Две монгольские команды выиграли 115 812 и 115 312 долларов соответственно

CentralAsia (MNG) - Турнир Esports World Cup 2024 с призовым фондом в 60 миллионов долларов прошел в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Категория Больших игр PUBG Mobile проводилась под названием «PUBG Mobile World Cup 2024» или Кубок мира, и две монгольские команды после игры в финале заняли 11-е и 12-е места.

В частности, монгольская команда «IHC Esports» заняла 11 место и получила $115 812 (391,5 млн тугриков), а команда «4Merical Vibes» заняла 12 место и получила $115 312 (389,8 млн тугриков).

Еще одна монгольская команд «Falcons Force» завершила турнир на 17-м месте и получили приз в размере $49 500 (167 миллионов тугриков).

Бразильская команда Alpha7 Esports забрала домой $467,312 за победу в турнире.

источник: middleasiannews.com

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