Монгольская молодежь занимается производством электрических проводов в своей стране

CentralAsia (MNG) - ООО «Ecocable Mongolia» использует экологически чистую технологию «Upcast» для переработки отходов алюминия и меди для производства электрических кабелей. Кроме того, чистая медь перерабатывается и экспортируется нескольким корпорациям, таким как «Асахи» в Японии.

Монгольская молодежь впервые в своей стране смогла внедрить «зеленую» технологию или технологию Upcast. Эта технология экологически безопасна и имеет то преимущество, что продукция производится в вакуумной среде, не выделяющей вредных химических паров.

Электрические кабели марки «Ecocable» изготавливаются путем оплетки медной жилы гибкого кабеля с ПВХ изоляцией с медной жилой. И была запущена программа «Кабель без опасности», в рамках которой непрерывно отслеживается качество кабельной продукции, продаваемой на отечественном рынке. Именно поэтому коллектив ООО «Ecocable Mongolia» соблюдает стандартные требования и производит продукцию путем извлечения 99,9 процентов меди из медных отходов.

«Мы перерабатываем сырье, которое не является природными ресурсами, и производим продукцию. Перерабатывая эти отходы, мы тем самым предотвращаем их превращение в мусор в природе. В 2022 году подтверждено, что наш завод производит чистую медь чистотой 99,9% по данным химического элементного анализа металлов» — говорит менеджер по продажам компании Г.Нямдаваа.

«По сравнению с импортной продукцией того же типа наши электрические кабели дешевле, поскольку не включают в себя добавленную стоимость и транспортные расходы. Но то, что цена низкая, не означает, что качество плохое. Мы не спекулянты, мы производители, поэтому стремимся производить качественную продукцию по стандартам для монголов».

источник: middleasiannews.com

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