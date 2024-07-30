Президент Швейцарии Амхерд посетит Монголию

CentralAsia (MNG) - Швейцарское правительство объявило, что в начале августа президент Виола Амхерд посетит Монголию и Японию для дальнейшего укрепления отношений Швейцарии с этими восточноазиатскими демократиями.

Оба визита предоставят возможность отпраздновать давние отношения: Швейцария поддерживает двусторонние отношения с Монголией на протяжении 60 лет, а с Японией — на протяжении 160 лет.

Президент Амхерд встретится с Президентом Хурэлсухом Ухнаа и премьер-министром Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай в столице Монголии Улан-Баторе в пятницу, 2 августа.

Это будет первый визит в Монголию президента Швейцарии. Учитывая 20 лет успешного взаимодействия со страной Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC) и закрытие Швейцарского офиса по сотрудничеству в Улан-Баторе, визит будет сосредоточен, в частности, на будущей форме двусторонних отношений. Международные темы будут включать вопросы безопасности и приверженность многостороннему порядку. Программа в Монголии до воскресенья включает посещение фотовыставки, посвященной двусторонним отношениям, и проекта SDC, посвященного ответственному производству кашемира и шерсти яка.

В Японии г-жа Амхерд встретится с региональными чиновниками в понедельник в Синагаве, одном из городских округов Токио, который является побратимом Женевы. Переговоры с премьер-министром Фумио Кисидой и министром обороны Минору Кихарой ​​запланированы на среду, 7 августа. Дискуссии начнутся с оценки давних отношений между Швейцарией и Японией и их дальнейшего развития. Другие пункты повестки дня включают перспективы в Восточной Азии и ситуацию с безопасностью в Европе. Ожидается, что г-жа Амхерд встретится с императором Нарухито в четверг. Швейцария и Япония поддерживают прекрасные отношения, основанные на общих ценностях, продвижении инновационных и конкурентоспособных рамочных условий, а также приверженности многосторонности и мировому порядку, основанному на правилах. Япония является третьим по значимости торговым партнером Швейцарии в Азии после Китая и Индии с годовым объемом торговли около 14 млрд швейцарских франков. Япония также является важной страной для двустороннего научно-исследовательского сотрудничества Швейцарии.

источник: middleasiannews.com

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