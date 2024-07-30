Монгольские спортсмены сборной по вольной борьбе вылетели в Париж

CentralAsia (MNG) - 29 июля, утром спортсмены сборной Монголии по вольной и женской борьбе вылетели в Париж для участия в XXXIII Летних Олимпийских играх.
Всего девять монгольских борцов вольного стиля (шесть женщины и три мужчины) завоевали право выступить на Олимпийских играх в Париже. Спортсменов сборной Монголии в аэропорту провожало руководство Федерации вольной борьбы Монголии. 28 июля, наши спортсмены провели свою последнюю тренировку перед Олимпиадой в спортивном комплексе «Чэмпион Чэмп» в сомоне Батсумбэр аймака Төв.
Цель наших борцов — завоевать 2-3 медали. В последний раз в 1980 году спортсмен из мужской команды по вольной борьбе завоевывал медаль на Олимпийских играх 1980 года, а спортсменка из женской команды по вольной борьбе завоевывала медаль на Олимпийских играх 2021 года в Токио.
Женская команда:
50кг, ОТГОНЖАРГАЛ Долгоржав
53 кг, ХУЛАН Бямбасурэн
57 кг, ХОНГОРЗУЛ Болдсайхан
62 кг, ОРХОН Пурэвдорж
68 кг, ДЭЛГЭРМАА Энхсайхан
76 кг, ДАВААНАСАН Энх-Амар
Мужская команда:
65 кг, ТУЛГА Төмөр-Очир
86 кг, БАТ-ЭРДЭНЭ Бямбасурэн
125 кг, ЛХАГВАГЭРЭЛ Мөнхтөр
источник: middleasiannews.com