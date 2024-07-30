Монгольские спортсмены сборной по вольной борьбе вылетели в Париж

CentralAsia (MNG) - 29 июля, утром спортсмены сборной Монголии по вольной и женской борьбе вылетели в Париж для участия в XXXIII Летних Олимпийских играх.

Всего девять монгольских борцов вольного стиля (шесть женщины и три мужчины) завоевали право выступить на Олимпийских играх в Париже. Спортсменов сборной Монголии в аэропорту провожало руководство Федерации вольной борьбы Монголии. 28 июля, наши спортсмены провели свою последнюю тренировку перед Олимпиадой в спортивном комплексе «Чэмпион Чэмп» в сомоне Батсумбэр аймака Төв.

Цель наших борцов — завоевать 2-3 медали. В последний раз в 1980 году спортсмен из мужской команды по вольной борьбе завоевывал медаль на Олимпийских играх 1980 года, а спортсменка из женской команды по вольной борьбе завоевывала медаль на Олимпийских играх 2021 года в Токио.

Женская команда:

50кг, ОТГОНЖАРГАЛ Долгоржав

53 кг, ХУЛАН Бямбасурэн

57 кг, ХОНГОРЗУЛ Болдсайхан

62 кг, ОРХОН Пурэвдорж

68 кг, ДЭЛГЭРМАА Энхсайхан

76 кг, ДАВААНАСАН Энх-Амар

Мужская команда:

65 кг, ТУЛГА Төмөр-Очир

86 кг, БАТ-ЭРДЭНЭ Бямбасурэн

125 кг, ЛХАГВАГЭРЭЛ Мөнхтөр

источник: middleasiannews.com

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