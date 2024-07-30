Медали получили все монгольские школьники на международной олимпиаде по химии

CentralAsia (MNG) - Все 4 монгольских школьника завоевали медали на Международной олимпиаде школьников по химии в Эр-Рияде. Об этом сообщил Монгольский комитет олимпиады по химии.

Публикуем список медалистов из Монголии:

Серебряную медаль получила НОМИН-УНДРАХ Батсуурь, (средняя школа «Орчлон». 11 класс).

Бронзовые медали завоевали:

АМАРТУВШИН Анар, (средняя школа «Орчлон». 11 класс).

ЭРМУУНБОЛД Болд, (средняя школа «Шинэ Монгол Харумафудзи». 12 класс).

ОДГЭРЭЛ Мөнхбаатар, (средняя школа «Бага Тэнгэр». 11 класс).

Международная химическая олимпиада – крупнейшее соревнование по химии среди школьников. В этом году оно прошло в столице Саудовской Аравии – Эр-Рияде. В олимпиаде участвовали 333 школьника из 90 стран мира. Согласно правилам проведений международных школьных олимпиад, лучшие 10 % выступивших получат золотые медали, 20 % – серебряные, а 30 % – бронзовые. Точные цифры каждый год определяет жюри. В 2024 году разыгрывается 35 золотых, 70 серебряных и 110 бронзовых медалей.

источник: middleasiannews.com

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