В Монголии завершился 15-й международный фестиваль по сохранению культуры и традиций бурят-монгольского народа

CentralAsia (MNG) - В минувшее воскресенье в Монголии завершился 15-й международный фестиваль по сохранению культуры и традиций бурят-монгольского народа. Об этом в понедельник сообщили местные СМИ, ссылаясь на администрацию аймака Булган на севере страны.

Более 50 тыс. человек из Монголии, китайского автономного района Внутренняя Монголия и российской Республики Бурятия, а также из Иркутской области приняли участие в фестивале «Алтаргана-2024», прошедшем в монгольском аймаке Булган.

В этом году фестиваль «Алтаргана» был совместно организован канцелярией президента Монголии, Министерством культуры, спорта, туризма и молодежи, Министерством иностранных дел и администрацией аймака Булган.

В рамках фестиваля прошли соревнования по бурятской национальной борьбе «Бөх барилдаан», турнир по стрельбе из бурятского лука и конные скачки.

Буряты — народ, говорящий на бурят-монгольском языке и исторически сформировавшийся в районе озера Байкал. В настоящее время буряты являются меньшинством на своей этнической территории. Буряты проживают в Монголии /в аймаках Дорнод, Хэнтий и Сэлэнгэ/, России /Республика Бурятия, Иркутская область, Забайкальский край/ и Китае /городской округ Хулун-Буир автономного района Внутренняя Монголия/.

Фестиваль проводится раз в два года и в следующий раз пройдет в Улан-Удэ в России.

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