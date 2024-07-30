В Монголии нашли новый вид динозавров

CentralAsia (MNG) - Новый вид птицеподобного динозавра, который, вероятно, был небольшим по размеру хищником из семейства троодонтид, обнаружен в Монголии.

Как сообщил монгольский академик, иностранный член-корреспондент Российской академии наук Барсболд Ринчен, найденный динозавр был «довольно мирным» представителем семейства тродонтидов. По его словам, эта группа вызывает массу вопросов у ученых.

«Состав группы был неопределенный, связи совсем неясные. Первые находки, очень неполные, изучались в Монголии из отложений верхнего мела, во второй его половине. Чаще сохранялись их стопы, они были специфичными», – сказал он.

Стопа хищника имеет второй по счету палец с сильно увеличенной, направленной назад и вниз когтевой фалангой, как у велоцирапторов из семейства дромеозавридов. По мнению ученых, он мог использоваться в качестве «вооружения» в нападении и защите. Остальные черты известны не полностью, специальных признаков таза и хвоста, характерных для дромеозавридов, у троодонтидов нет. Тем не менее, исследователи предполагают родство двух групп: насколько это верно – смогут подтвердить более полные находки их скелетов в будущем.

Барсболд – ученый с мировым именем, который более 60 лет посвятил палеонтологии и впервые в науке определил около 20 видов динозавров.

В постсоветский период монгольского палеонтолога наградили российским орденом Почета. Ученый является членом Российской академии наук, а также возглавляет Азиатское общество изучения динозавров. Был консультантом в фильме «Парк Юрского периода» Стивена Спилберга.

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