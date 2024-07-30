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Посол ОАЭ вручил копии верительных грамот в МИД Монголии

CentralAsia (MNG) -  

Исполняющий обязанности Государственного секретаря Министерства иностранных дел Монголии Мөнхтушиг Лханаажав принял копии верительных грамот Посла Объединенных Арабских Эмиратов в Монголии Мухаммада Султана Мухаммада Гартаси Аль-Нуами. Об этом сообщила пресс-служба МИД Монголии.

В ходе встречи исполняющий обязанности Государственного секретаря МИД Мөнхтушиг Лханаажав поздравил Мухаммада Султана Мухаммада Гартаси Аль-Нуами с официальным вступлением в должность посла и поблагодарил Правительство ОАЭ за его решение вновь открыть свое посольство в Улаанбаатаре. Он также выразил свою готовность сотрудничать с Послом ОАЭ для расширения отношений и сотрудничества между двумя странами, которые стремительно развиваются в последние годы, во всех возможных областях.

В свою очередь, Посол Мухаммад Султан Мухаммад Гартаси Аль-Нуами выразил удовлетворение своим назначением послом в Монголию и подчеркнул, что он будет уделять особое внимание проведению визитов на высоком уровне между двумя странами и расширению сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

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