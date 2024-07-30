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Павел Дуров заявил, что у него более 100 биологических детей

CentralAsia (CA) -  Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что в прошлом стал донором спермы и теперь у него более 100 биологических детей в 12 странах.

«Мне только что сказали, что у меня более 100 биологических детей. Как такое возможно для парня, который никогда не был женат и предпочитает жить один?

15 лет назад мой друг обратился ко мне со странной просьбой. Он сказал, что они с женой не могут иметь детей из-за проблем с фертильностью, и попросил меня сдать сперму в клинике, чтобы у них родился ребенок. Я хохотал до упаду, прежде чем понял, что он совершенно серьезен.

Руководитель клиники сказал мне, что «высококачественного донорского материала» не хватает и что мой гражданский долг — сдавать больше спермы, чтобы анонимно помочь большему числу пар. Это прозвучало достаточно безумно, чтобы заставить меня записаться на донорство спермы.

Перенесемся в 2024 год, и моя прошлая благотворительная деятельность помогла более чем сотне пар в 12 странах завести детей. Более того, спустя много лет после того, как я перестал быть донором, по крайней мере в одной клинике ЭКО, все еще есть моя замороженная сперма, доступная для анонимного использования семьями, которые хотят иметь детей», - написал он.

Теперь П.Дуров планирует открыть свой ДНК-код, чтобы его биологическим детям было легче находить друг друга.

Он заявил, что не жалеет, что стал донором.

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