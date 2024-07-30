Казахстан вводит полный запрет на ввоз заграничной пшеницы

CentralAsia (KZ) - Власти Казахстана вводят запрет на ввоз заграничной пшеницы из-за массового импорта из России и ожидаемого обильного урожая, сообщает издание Orda.kz со ссылкой на Минсельхоз РК.

«За пять месяцев 2024 года импорт пшеницы из России составил 1,1 млн тонн, что на 10 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», - говорится в сообщение ведомства.

В то же время, по данным ведомства, на 1 июля 2024 года собственные запасы зерновых превышали 6 млн тонн. Причём на пшеницу приходилось 5,1 млн, а та её часть, что рассчитана на продовольственные цели составляла 4 млн.

«Учитывая большие переходящие прошлогодние запасы, хороший урожай этого года, в целях подготовки элеваторов к приёму нового урожая и для поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей принято решение о полном запрете импорта пшеницы на территорию Казахстана», - отметили в Минсельхозе.

Действовать полный запрет будет до конца 2024 года. При этом, он не коснётся транзита зерновых через территорию РК.

Как рассказали в издании, частичный запрет на ввоз пшеницы из-за границы действовал в Казахстане ещё с 1 апреля 2024 года. Ввозить её разрешалось только по железной дороге и лишь для птицеводческих и мукомольных предприятий. Но, несмотря на такие довольно жёсткие ограничения, импорт пшеницы в Казахстан за первые полгода всё равно оказался значительным.

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