В секторе Газа началась эпидемия полиомиелита

CentralAsia (CA) - Министерство здравоохранения Газы объявило об эпидемии полиомиелита по всему палестинскому анклаву, обвинив в распространении смертоносного вируса разрушительное военное наступление Израиля, пишет Al Jazeera.

Назвав эпидемию отступлением от глобальной программы ликвидации полиомиелита, министерство призвало к немедленному вмешательству, чтобы положить конец [израильской] агрессии и найти радикальные решения проблемы нехватки питьевой воды и средств личной гигиены, поврежденных канализационных сетей и вывоза тонн мусора и твердых отходов.

Полиомиелит, который распространяется в основном фекально-оральным путем, является высокоинфекционным вирусом, который может поражать нервную систему и вызывать паралич. С 1988 года случаи заболевания полиомиелитом во всем мире сократились на 99 процентов благодаря массовым кампаниям вакцинации, и усилия по его искоренению повсеместно продолжаются.

Ранее в этом месяце Министерство здравоохранения Газы сообщило, что в координации с Детским фондом Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) оно выявило «компонент полиовируса типа 2». Вирус был обнаружен в сточных водах, которые скапливаются и стекают между палатками перемещенных лиц.

И без того скудные запасы питьевой воды в густонаселенном секторе Газа находятся под угрозой заражения вирусом.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что направляет в Газу более миллиона вакцин против полиомиелита, которые будут введены в течение ближайших недель, чтобы предотвратить заражение детей после того, как вирус был обнаружен в образцах сточных вод.

Израильские военные, которые заявили, что у них есть доказательства наличия «компонента вируса полиомиелита 2-го типа», заявили, что начнут предлагать вакцину от полиомиелита солдатам в Газе.

Война Израиля в Газе привела к повреждению и разрушению систем канализации и водоснабжения, а сточные воды вылились на улицы вблизи некоторых лагерей для перемещенных палестинцев.

На прошлой неделе ООН сообщила, что, помимо обнаружения вируса полиомиелита, наблюдается повсеместный рост случаев заболевания гепатитом А, дизентерией и гастроэнтеритом в связи с ухудшением санитарных условий в Газе.