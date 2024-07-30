Эмомали Рахмон отправился с рабочим визитом в Иран
- Таджикистан, политика
- 10:29, 30 июля 2024
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Эмомали Рахмон
CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отбыл с рабочим визитом в город Тегеран, Иран. Об этом сообщает пресс-служба президента.
В аэропорту Душанбе Рахмона провожали председатели двух палат парламента, премьер-министр, замруководитель аппарата президента и другие официальные лица.
В поездке Рахмона сопровождают первый заместитель председателя парламента, министр иностранных дел, помощник президента по вопросам зарубежных связей, министр энергетики и водных ресурсов и другие официальные лица.
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