Эмомали Рахмон отправился с рабочим визитом в Иран

Эмомали Рахмон

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отбыл с рабочим визитом в город Тегеран, Иран. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В аэропорту Душанбе Рахмона провожали председатели двух палат парламента, премьер-министр, замруководитель аппарата президента и другие официальные лица.

В поездке Рахмона сопровождают первый заместитель председателя парламента, министр иностранных дел, помощник президента по вопросам зарубежных связей, министр энергетики и водных ресурсов и другие официальные лица.

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