экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Сколько налогов интернет-гиганты заплатили в Узбекистане?

CentralAsia (UZ) -  Иностранные компании-гиганты, включая Meta, Google, Apple и Netflix, оказывающие свои услуги в Узбекистане, за полгода уплатили более 3,8 миллионов долларов налогов, передает корреспондент Podrobno.uz.

По сообщению Налогового комитета, всего на территории республики зарегистрированы в качестве налогоплательщиков 60 иностранных компаний. 3,8 млн. долларов США — это в 1,5 раза больше в сравнении с таким же периодом прошлого года.

При этом 95,1% уплаченных налогов приходится на 10 интернет – гигантов:

Meta – $1,46 млн;

Google – $1,02 млн;

Apple – $778 тыс.;

Вooking – $87 тыс;

Amazon – $75 тыс;

Zoom – $55 тыс;

Netflix – $53 тыс;

Acca – $52 тыс;

Xsolla – $35 тыс;

Adobe – $24 тыс.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com