Сколько налогов интернет-гиганты заплатили в Узбекистане?
- Узбекистан, экономика
- 10:42, 30 июля 2024
- Просмотров:
CentralAsia (UZ) - Иностранные компании-гиганты, включая Meta, Google, Apple и Netflix, оказывающие свои услуги в Узбекистане, за полгода уплатили более 3,8 миллионов долларов налогов, передает корреспондент Podrobno.uz.
По сообщению Налогового комитета, всего на территории республики зарегистрированы в качестве налогоплательщиков 60 иностранных компаний. 3,8 млн. долларов США — это в 1,5 раза больше в сравнении с таким же периодом прошлого года.
При этом 95,1% уплаченных налогов приходится на 10 интернет – гигантов:
Meta – $1,46 млн;
Google – $1,02 млн;
Apple – $778 тыс.;
Вooking – $87 тыс;
Amazon – $75 тыс;
Zoom – $55 тыс;
Netflix – $53 тыс;
Acca – $52 тыс;
Xsolla – $35 тыс;
Adobe – $24 тыс.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.