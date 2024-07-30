Сколько налогов интернет-гиганты заплатили в Узбекистане?

CentralAsia (UZ) - Иностранные компании-гиганты, включая Meta, Google, Apple и Netflix, оказывающие свои услуги в Узбекистане, за полгода уплатили более 3,8 миллионов долларов налогов, передает корреспондент Podrobno.uz.

По сообщению Налогового комитета, всего на территории республики зарегистрированы в качестве налогоплательщиков 60 иностранных компаний. 3,8 млн. долларов США — это в 1,5 раза больше в сравнении с таким же периодом прошлого года.

При этом 95,1% уплаченных налогов приходится на 10 интернет – гигантов:

Meta – $1,46 млн;

Google – $1,02 млн;

Apple – $778 тыс.;

Вooking – $87 тыс;

Amazon – $75 тыс;

Zoom – $55 тыс;

Netflix – $53 тыс;

Acca – $52 тыс;

Xsolla – $35 тыс;

Adobe – $24 тыс.