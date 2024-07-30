Семью пенсионеров убили и сожгли вместе с домом в Алматы

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CentralAsia (KZ) - В Алматы при тушении пожара в частном доме было найдено два обгоревших тела, передает Tengrinews.kz.

Выяснилось, что погибшие - пожилая семейная пара. По предварительной информации, перед пожаром в доме пенсионер был убит. Причина смерти его жены пока не называется.

«По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания. По предварительным данным, мотивом преступления стали ссора и неприязненные отношения. Другие обстоятельства устанавливаются», - сообщили в департаменте полиции Алматы.

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