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В Узбекистане выросла среднемесячная зарплата

CentralAsia (UZ) -  По предварительным подсчетам, с января по июль 2024 года среднемесячная номинальная зарплата в Узбекистане достигла 5 млн сумов ($398), сообщает пресс-служба Агентства статистики. За аналогичный период 2023 года средняя зарплата составляла 4,337 млн сумов ($345).

Самые высокие показатели среднемесячной зарплаты наблюдались в Ташкенте ($668), Навоийской ($525), Ташкентской ($390), Андижанской ($350) областях и Каракалпакстане ($335).

За первые шесть месяцев 2024 года самые высокие темпы роста среднемесячной зарплаты наблюдались в Ташкентской (20,2%), Самаркандской (18,2%), Андижанской (17,6%), Ферганской (16,8%) и Навоийской (16,2%) областях.

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