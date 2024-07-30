В Узбекистане трех граждан, незаконно срубивших деревья, лишили свободы на 2 года

CentralAsia (UZ) - Фермер и двое его подельников, срубившие и продавшие вязы, растущие на кромке поля, получили по два года лишения свободы. Ущерб составил 1,5 млрд сумов (120 долларов США). Об этом сообщает Gazeta.uz.

Сайхунабадский районный суд по уголовным делам вынес приговор руководителю фермерского хозяйства «Б. Х.» М. А. и его подельникам А. А. и К. З, сообщила пресс-служба Министерства экологии охраны, окружающей среды и изменения климата.

Ранее управление экологии Сырдарьинской области установило факт того, что М. А., вступив в сговор со своими подельниками, с декабря 2023 года по январь 2024 года незаконно вырубил и продал 21 вяз, растущий на краю принадлежащего ему поля.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 198 (Незаконная порубка леса, деревьев или других растений, причинившая крупный ущерб) Уголовного кодекса Узбекистана.

В результате вырубки деревьев природе нанесён ущерб в размере почти 1,5 млрд сумов.

Суд принял решение о взыскании причинённого ущерба с участников преступления и приговорил каждого к 2 годам лишения свободы.