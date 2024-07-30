Июль закончится сильной магнитной бурей, - центр погоды «Фобос»

CentralAsia (KZ) - На Солнце начался новый период активности, сообщил центр погоды «Фобос».

По их данным, в ночь на 30 июля на Солнце произошла вспышка максимально возможного уровня силой Х1,5, которая попала в двадцатку самых сильных вспышек этого года.

Ранее, 28 июля, были зафиксированы две вспышки среднего класса М, по интенсивности близкие к максимальной возможному уровню – М7,7 и М 9,9. Несколько вспышек среднего уровня наблюдались и в субботу, 27 июля.

Центр погоды отметил, что в такой ситуации прогностические модели ожидаются рост геомагнитной активности.

«Уже ближайшей ночью на Земле может начаться слабая магнитная буря класса G1, которая в течение вторника продолжится и будет постепенно усиливаться, достигнув во второй половине дня максимума – класса G3, что соответствует сильной магнитной буре», - говорится в сообщении.

После чего возмущения магнитосферы земли пойдут на спад, и в среду, 31 июля, магнитная буря постепенно прекратится.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения