В России хотят увеличить срок службы в армии для граждан с приобретенным гражданством до двух лет

// Госдума РФ

CentralAsia (CA) - Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин предложил подготовить инициативу, касающуюся постановки мигрантов на воинский учет.

Как сообщается на сайте Госдумы, этот вопрос рассматривался 29 июля на Совете ГД.

Предполагается, что условием приема в российское гражданство может стать постановка на воинский учет, которая будет проходить одновременно с получением паспорта гражданина РФ.

Также Государственная Дума выступает с инициативами об усилении контроля за исполнением воинской обязанности новыми гражданами России. Для них может быть увеличен срок прохождения службы в армии до двух лет и повышен призывной возраст.

Соответствующую поправку планируется рассмотреть до конца весенней сессии.