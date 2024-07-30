В Ливерпуле 17-летний парень напал на детский танцклуб, убив 2 детей и ранив 9

// Автор фото, PA Media

CentralAsia (CA) - В городе Саутпорт, расположенном неподалеку от Ливерпуля на севере Англии, произошло нападение на детский танцевальный клуб, сообщает местная полиция. От ножевых ранений умерли двое детей, а еще девять получили тяжелые ранения, шесть раненых детей находятся в критическом состоянии, пишет Би-би-си.

В критическом состоянии также остаются еще двое получивших ранения взрослых.

По подозрению в нападении арестован 17-летний юноша, который живет в соседнем городе Бэнкс.

О его мотивах пока не сообщается, однако британская полиция пока не рассматривает инцидент как связанный с терроризмом. Предполагается, что нападавший действовал в одиночку.

По словам одного из свидетелей, нападавший приехал в центр Саутпорта на такси и отказался заплатить водителю за проезд. В это время на нем была маска.

Затем этот человек начал нападать с ножом на детей младшего школьного возраста, которые посещали танцевальный клуб, посвященный музыке певицы Тэйлор Свифт.

Местные жители говорят, что видели окровавленных детей, которым оказывают медицинскую помощь.