В Ливерпуле 17-летний парень напал на детский танцклуб, убив 2 детей и ранив 9

- Азия и мир, происшествия
- 15:54, 30 июля 2024
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CentralAsia (CA) - В городе Саутпорт, расположенном неподалеку от Ливерпуля на севере Англии, произошло нападение на детский танцевальный клуб, сообщает местная полиция. От ножевых ранений умерли двое детей, а еще девять получили тяжелые ранения, шесть раненых детей находятся в критическом состоянии, пишет Би-би-си.
В критическом состоянии также остаются еще двое получивших ранения взрослых.
По подозрению в нападении арестован 17-летний юноша, который живет в соседнем городе Бэнкс.
О его мотивах пока не сообщается, однако британская полиция пока не рассматривает инцидент как связанный с терроризмом. Предполагается, что нападавший действовал в одиночку.
По словам одного из свидетелей, нападавший приехал в центр Саутпорта на такси и отказался заплатить водителю за проезд. В это время на нем была маска.
Затем этот человек начал нападать с ножом на детей младшего школьного возраста, которые посещали танцевальный клуб, посвященный музыке певицы Тэйлор Свифт.
Местные жители говорят, что видели окровавленных детей, которым оказывают медицинскую помощь.