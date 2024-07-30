Более 50 погибших, сотни людей оказались в ловушке из-за оползней в Индии

CentralAsia (CA) - По словам официальных лиц, в результате оползней в Индии, вызванных сильными муссонными дождями, погибли по меньшей мере 50 человек, еще сотни могут оказаться в ловушке под слоем грязи и обломков, пишет RTE.

Южный прибрежный штат Керала пострадал от проливных дождей, а обрушение ключевого моста на месте бедствия в округе Вайанад затруднило спасательные работы.

Было найдено более 50 тел погибших, но трудно провести точный подсчет, поскольку в реке было обнаружено много частей тел, сказал пресс-секретарь главного министра штата П.М. Манодж.

Армия Индии заявила, что направила в этот район более 200 солдат для оказания помощи силам государственной безопасности и пожарным командам в поисково-спасательных работах.