9 регионов России предложили выплаты тем, кто приведет добровольцев для отправки на войну в Украину

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CentralAsia (CA) - Власти минимум 9 регионов России предложили выплаты тем гражданам, которые приведут в пункты отбора добровольцев для последующей отправки на войну в Украину, сообщает «Вёрстка».

Ранее было известно о подобных программах в Воронежской и Ярославской областях, а также в Татарстане.

Как выяснила «Вёрстка», получить деньги за приведённого контрактника можно ещё в шести регионах — Якутии, Мордовии, ЯНАО, Архангельской, Калужской и Ивановской областях.

Самое большое вознаграждение обещают в Ярославской области и Татарстане — по 100 тыс. рублей.