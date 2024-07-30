Россия начала масштабные военно-морские учения в Арктике, на Балтийском и Каспийском морях и в Тихом океане

CentralAsia (CA) - Объединения и соединения Военно-Морского Флота России приступили к проведению плановых учений в операционных зонах Северного, Тихоокеанского и Балтийского флотов, а также в зоне ответственности Каспийской флотилии. Об этом сообщает Министерство обороны России.

К участию в мероприятиях боевой подготовки привлекается около 300 надводных кораблей и катеров, подводных лодок и судов обеспечения, до 50 летательных аппаратов, более 200 единиц военной и специальной техники, свыше 20000 военнослужащих и лиц из числа гражданского персонала частей и соединений.

В течение нескольких дней экипажи кораблей, частей морской авиации и береговых войск трех флотов и Каспийской флотилии выполнят свыше 300 боевых упражнений с практическим применением оружия. В том числе – зенитные ракетные стрельбы, артиллерийские стрельбы по морским и воздушным учебным целям, боевые упражнения по постановке пассивных помех для вывода сил из-под удара условного «противника», а также по применению противолодочного вооружения надводных кораблей и морской авиации Военно-Морского Флота.

Главной целью при проведении учений является проверка действий органов военного управления Военно-Морского Флота всех уровней, а также готовность экипажей кораблей, частей морской авиации и береговых войск ВМФ России к выполнению задач по предназначению, пишет Минобороны РФ.