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На востоке Казахстана проблемы с топливом: не хватает бензина и пропан-бутана, - СМИ

CentralAsia (KZ) -  Дефицит газа и бензина на АЗС остро ощущается в ряде регионов Казахстана, сообщает издание «Нефть капитал».

По их данным, в Кызылординской области уже порядка семи дней на АЗС выстраиваются длинные очереди для заправки машин сжиженным углеводородным газом (СУГ). Ряд станций даже ограничивает продажу этого топлива.

В то же время в Абайской области на востоке Казахстана автолюбители столкнулись и с нехваткой бензина из-за активного туристического сезона на озере Алаколь.

СУГ — это социально-значимый вид топлива для Казахстана. В начале 2022 года страна пережила народные волнения после подорожания СУГа на АЗС.

По данным издания, дешевое топливо тормозит развитие топливного комплекса страны. Компании не хотят вкладывать в инфраструктуру и увеличение выпуска газомоторного топлива.

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