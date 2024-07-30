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Венгрия упростила условия въезда для россиян и белорусов
// Григорий Сысоев, РИА «Новости»

CentralAsia (CA) -  После визита Виктора Орбана в Москву Будапешт включил граждан России и Беларуси в программу так называемой «национальной карты» — она выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления, пишет DW.

Специальная проверка обладателей «национальной карты» на европейском уровне не проводится, что уже вызвало обеспокоенность у соседей Венгрии.

Весной венгерское правительство объявило, что ожидает около 65 тыс. гастарбайтеров с семьями.

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