Венгрия упростила условия въезда для россиян и белорусов
- Азия и мир, политика
- 17:00, 30 июля 2024
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CentralAsia (CA) - После визита Виктора Орбана в Москву Будапешт включил граждан России и Беларуси в программу так называемой «национальной карты» — она выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления, пишет DW.
Специальная проверка обладателей «национальной карты» на европейском уровне не проводится, что уже вызвало обеспокоенность у соседей Венгрии.
Весной венгерское правительство объявило, что ожидает около 65 тыс. гастарбайтеров с семьями.
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