Венгрия упростила условия въезда для россиян и белорусов

// Григорий Сысоев, РИА «Новости»

CentralAsia (CA) - После визита Виктора Орбана в Москву Будапешт включил граждан России и Беларуси в программу так называемой «национальной карты» — она выдается для желающих работать в Венгрии на два года с возможностью продления, пишет DW.

Специальная проверка обладателей «национальной карты» на европейском уровне не проводится, что уже вызвало обеспокоенность у соседей Венгрии.

Весной венгерское правительство объявило, что ожидает около 65 тыс. гастарбайтеров с семьями.