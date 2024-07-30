Израильские войска покинули восточный Хан-Юнис, палестинцы нашли десятки тел погибших

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CentralAsia (CA) - Тысячи палестинцев вернулись в свои дома в руинах главного южного города Газы Хан-Юнис во вторник, после того как израильские войска завершили недельное вторжение, целью которого, по их словам, было воспрепятствовать перегруппировке исламистской вооруженной группировки ХАМАС. Об этом пишет Reuters.

Палестинские спасатели и гражданские лица собирали тела погибших на улицах покинутой зоны боевых действий, доставляя завернутые в ковры трупы в морги на автомобилях и запряженных ослами повозках.

Пресс-служба ХАМАС в Газе сообщила, что в результате восьмидневного рейда Израиля в восточных районах Хан-Юниса погибли 255 палестинцев и более 300 получили ранения. По меньшей мере 30 человек числятся пропавшими без вести.

Израильские военные заявили, что их силы уничтожили более 150 палестинских боевиков в ходе недельного рейда, уничтожили туннели боевиков и захватили оружие.

После ухода израильских войск люди возвращались в свои дома пешком и на тележках со своим имуществом. Многие обнаружили, что их дома повреждены или разрушены. Пресс-служба ХАМАС сообщила, что более 300 домов пострадали от израильского огня во время рейда, по меньшей мере в 30 из них на момент удара находились жители.

По словам очевидцев, армейские подразделения сравняли с землей бульдозерами главное кладбище в Бани Сухайла, городе на восточной окраине Хан-Юниса, который был главной целью рейда, а также дома и дороги поблизости.

За десять месяцев войны израильские войска в основном завершили штурм почти всего сектора Газа и провели последние несколько недель, совершая новые нападения на районы, где, как они утверждали, они уже уничтожили ХАМАС. Тысячам людей было приказано покинуть свои дома, большинство из них ранее уже несколько раз были вынуждены покинуть свои дома.

Усилия по переговорам о прекращении огня с помощью посредников, которые продолжаются уже несколько месяцев, вновь терпят неудачу. В понедельник Израиль и ХАМАС обменялись обвинениями в отсутствии прогресса.

Хамас хочет, чтобы соглашение о прекращении огня положило конец войне в Газе, в то время как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорит, что конфликт прекратится только после того, как ХАМАС потерпит поражение. Также существуют разногласия по поводу того, как будет осуществляться соглашение.