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Сборная Узбекистана завершила выступление на Олимпиаде в Париже

CentralAsia (UZ) -  Олимпийская сборная Кыргызстана по футболу завершила выступление на Олимпийских играх в Париже.

31 июля проходят заключительные игры группового этапа турнира.

В матче третьего тура группы С сборная Узбекистана играла против сверстников из Доминиканской Республики. Встреча завершилась вничью 1:1.

По итогам трех туров у сборной Узбекистана 1 очко и последнее 4 место. Из группы С в четвертьфинал вышли Египет и Испания.

В группе В сборная Украины в решающей игре уступила Аргентине и также выбывает из борьбы за медали.

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