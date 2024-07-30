Сборная Узбекистана завершила выступление на Олимпиаде в Париже
- Узбекистан, спорт
- 23:26, 30 июля 2024
- Просмотров:
CentralAsia (UZ) - Олимпийская сборная Кыргызстана по футболу завершила выступление на Олимпийских играх в Париже.
31 июля проходят заключительные игры группового этапа турнира.
В матче третьего тура группы С сборная Узбекистана играла против сверстников из Доминиканской Республики. Встреча завершилась вничью 1:1.
По итогам трех туров у сборной Узбекистана 1 очко и последнее 4 место. Из группы С в четвертьфинал вышли Египет и Испания.
В группе В сборная Украины в решающей игре уступила Аргентине и также выбывает из борьбы за медали.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.