Монгольские школьники были самыми лучшими в Куала Лумпур

CentralAsia (MNG) - Подведены итоги соревновании 2024 WORLD CITY CUP по ментальной арифметике: 10 Золотых Кубков и 11 Серебряных Кубков завоевали монгольские ученики.

В современном мире, в цифровую эпоху, когда мир стремительно меняется, тема интеллектуального и личностного развития становится особенно актуальной. Олимпиады и турниры дают возможность детям проверить свои знания и реализовать возможности на международном уровне. И в этом виде спорта юные монголы, как всегда, отличились.

28 июля прошли 21 Международные соревнования по ментальной арифметике (по системе Соробан), в которых приняли участие почти 500 детей из 25 стран. Монголию представляли 21 детей, которые в итоге завоевали 10 Золотых и 11 Серебряных Кубков.

Ментальная арифметика (по системе Соробан) – это методика устного счета, которая стремительно развивает умственные способности и интеллект ребенка от 5 до 14 лет. Процесс обучения проходит на специальных японских счетах Соробан (Абакус). Ментальная арифметика тренирует одновременно левое и правое полушария мозга, совершенствуя зрительную память, концентрацию внимания, креативную направленность, образное мышление детей и их возможности освоить техники скорочтения.

Соробан «счётная доска» — японские счёты (абак). Происходят от китайского суаньпаня, завезённого в Японию в Средние века (по некоторым сведениям, в XVI в.) В настоящее время соробан продолжает использоваться преимущественно для обучения счёту в начальной школе. В Монголии тоже использовали соробан с 16 века и до 1980-х годов, до появления электронных калькуляторов, и называли такие счеты «сампин». В ХХ веке бухагалтеры все еще использовали «сампин».

источник: middleasiannews.com

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