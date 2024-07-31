Counter-Strike: Монгольская команда впервые вошла в десятку лучших в мире
CentralAsia (MNG) - Монгольская команда MongolZ впервые попала в десятку лучших, заняв второе место на Skyesports.
Рейтинг Counter-Strike World на 29 июля 2024 г.
Напомним, в индийском Мумбаи завершился турнир по CS2 «Skyesports Championship 2024» с призовым фондом $300 тыс.
На нем MongolZ сразилась с французской командой 3DMAX за главный приз. Но проиграла со счетом 2-0 (Anubis 13-4, Ancient 13-5). В итоге они заняли второе место и получили приз в размере 70 тысяч долларов.
источник: middleasiannews.com
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