Хурэлсух принял посла Франции в связи с завершением его дипломатической миссии

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Французской Республики в Монголии Себастьяна Суруна в связи с истечением срока его дипломатической миссии в нашей стране и возвращением на родину. Об этом сообщает пресс-служба офиса президента Монголии.

Президент Хурэлсух подчеркнул, что отношения и сотрудничество между Монголией и Францией в последние годы стремительно расширяются, и в 2023 году Президенты двух стран совершили исторические взаимные государственные визиты. Высоко оценив успешную реализацию договоренностей, достигнутых в ходе взаимных визитов глав государств, Президент Хурэлсух выразил благодарность Послу Себастьяну Суруну за его внесенный значительный вклад в развитие двусторонних отношений.

Посол Себастьян Сурун поблагодарил Правительство и дружественный народ Монголии за всестороннюю поддержку и сотрудничество втечение последних трех лет и выразил уверенность в том, что проекты и программы, согласованные главами государств двух стран, а также двусторонние отношения будут всесторонне развиваться во всех областях в ближайшие годы.

В коне встречи Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух наградил Посла медалью «Найрамдал» (Дружба) в знак признания его ценного вклада и упорного труда в развитии отношений и сотрудничества между Монголией и Францией.

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