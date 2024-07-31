В сомоне Тайшир аймака Говь-Алтай зафиксирован предполагаемый случай заражения бубонной чумой

CentralAsia (MNG) - В монгольском аймаке Говь-Алтай зафиксирован один предполагаемый случай заражения бубонной чумой. Об этом во вторник сообщили местные СМИ.

«У одного жителя сомона Тайшир аймака Говь-Алтай, съевшего на днях мясо сурка, появились симптомы заражения бубонной чумой. В настоящее время пациент находится в изоляции в местной больнице. Кроме того, 13 человек, которые контактировали с ним, находятся также в изоляции. Ввиду этого, в монгольском аймаке Говь-Алтай введен карантин из-за бубонной чумы», — говорится в официальном заявлении.

Бубонная чума — это бактериальное заболевание, которое передается блохами, живущими на диких грызунах, таких как сурки. Как отмечает Всемирная организация здравоохранения, если не принять меры, то болезнь может привести к смерти взрослого человека менее чем за 24 часа.

По последним данным Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии, бубонная чума встречается в 17 из 21 аймака страны. Западные аймаки, такие как Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Ховд и Увс, представляют собой область повышенного риска распространения заболевания.

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