И.о. госсекретарь МИД Монголии встретился с встретился с Бальтазаром Штелином

CentralAsia (MNG) - Обсуждены вопросы подготовки к Всемирному женскому форуму

30 июля 2024 года исполняющий обязанности государственного секретаря Министерства иностранных дел Монголии Мөнхтушиг Лханаажав принял главу региональной делегации по Восточной Азии в Международном комитете Красного Креста Бальтазара Штелина. Об этом сообщили в МИД Монголии.

На встрече стороны обменялись мнениями о текущей международной ситуации, вооруженных конфликтах, гуманитарной помощи, правовых основах международной гуманитарной деятельности, вкладе Монголии и сотрудничестве в будущем. Они также поделились информацией о подготовке Всемирного женского форума, который состоится в Улан-Баторе (Монголия) 22-23 августа 2024 года.

Исполняющий обязанности государственного секретаря Мөнхтушиг отметил, что в этом году исполняется 85 лет со дня основания Монгольского общества Красного Креста, и отметил, что Министерство иностранных дел окажет всестороннюю поддержку для укрепления отношений и расширения сотрудничества между Монгольским обществом Красного Креста и Международным комитетом Красного Креста.

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