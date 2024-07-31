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Венесуэла разрывает дипломатические отношения с Перу после заявлений о выборах

CentralAsia (CA) -  Венесуэла разрывает дипломатические отношения с Перу после того, как глава МИД этой страны Хавьер Гонсалес Олаэчеа назвал оппозиционера Эдмундо Гонсалеса избранным президентом Боливарианской Республики. Об этом сообщил венесуэльский министр иностранных дел Иван Хиль Пинто.

«Правительство Венесуэлы решило разорвать дипломатические отношения с Республикой Перу на основании 45-й статьи Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», - написал он в соцсети.

28 июля в Венесуэле прошли выборы президента. Согласно бюллетеню Национального избирательного совета, опубликованному после обработки 80% протоколов, действующего лидера Николаса Мадуро поддержали 5 150 092 избирателя (51,2% проголосовавших). За его главного соперника - кандидата от крайне правых партий Эдмундо Гонсалеса - отдали голоса 4 445 978 человек (44,2%). Один из лидеров оппозиции Корина Мачадо не признала результаты голосования и объявила победителем Гонсалеса.

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