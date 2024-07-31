Многосторонние миротворческие учения Khaan Quest 24 стартовали с церемонии открытия. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - Учения Khaan Quest 2024 стартовали на учебном полигоне «Таван-Толгой» недалеко от Улан-Батора, где солдаты Вооруженных сил Монголии приняли участников Организации Объединенных Наций из 20 стран на церемонии открытия 27 июля 2024 года.

Khaan Quest — это ежегодные многонациональные и многокомпонентные учения, призванные содействовать региональному миру и безопасности. Мероприятие включает как командно-штабные, так и полевые учения, направленные на укрепление стандартов ООН во всех силах и одностороннего понимания. В этом году реалистичные учебные сценарии были сосредоточены на миротворческих операциях с реалистичными сценариями обучения с участием гуманитарных организаций и партнеров принимающей страны.

Вступительное слово произнесли начальник Генерального штаба Вооруженных сил Монголии генерал-майор Ганбямба Сунрэв, член Великого Государственного Хурала (парламента) Монголии достопочтенный Бямбацогт Сандаг, посол США в Монголии Ричард Буанган и заместитель командующего USARPAC генерал-майор Скотт Винтер.

«Я твердо верю, что успех монгольских миротворцев можно отнести к учениям по поддержанию мира Khaan Quest», — сказал Ганбямба. «Эти учения органично и полностью отражают мастерство, знания, опыт, дисциплину и выносливость наших миротворцев».

В этом году Khaan Quest проводится в 21-й раз. В учениях принимают участие более 900 военных из США, Австралии, Канады, Китая, Египта, Германии, Венгрии, Индонезии, Японии, Непала, Пакистана, Филиппин, Катара, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Сингапура, Турции, Великобритании и Вьетнама. Помимо простого обучения, участников поощряли участвовать в многокультурных мероприятиях и завязывать дружеские отношения.

Генерал-майор Скотт Винтер заявил: «Наша приверженность миру и безопасности непоколебима. Khaan Quest 24 подтверждает нашу приверженность соблюдению международного права, защите прав человека и поддержанию глобальной стабильности. Связи, которые мы создаем здесь посредством общих проблем и побед, укрепят нашу коллективную способность противостоять будущим кризисам».

На церемонии открытия прозвучала традиционная монгольская музыка и танцевальное представление, а также выступили солдаты в церемониальных одеждах. «Миротворчество служит важной цели во всем мире. Миротворчество требует того же уровня дисциплины, мастерства, знаний и лидерства, который мы требуем от наших войск во время войны», — сказал посол Буанган. «Вот почему мы поддерживаем и участвуем в Khaan Quest, чтобы коллективно подготовить себя к неизвестному будущему, где мир является конечной целью».

источник: middleasiannews.com

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