В Тегеране убили главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию
- Азия и мир, происшествия
- 9:11, 31 июля 2024
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CentralAsia (CA) - Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране, сообщает иранское агентство Mehr.
Согласно заявлению, опубликованному КСИР, Исмаил Хания и один из его телохранителей погибли после того, как их резиденция подверглась нападению в Тегеране.
«Сегодня утром (в среду) резиденция доктора Исмаила Хании, главы политического офиса Исламского сопротивления ХАМАС, была атакована в Тегеране. После этого инцидента он и один из его телохранителей приняли мученическую смерть», - говорится в заявлении.
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