В Тегеране убили главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию

CentralAsia (CA) - Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране, сообщает иранское агентство Mehr.

Согласно заявлению, опубликованному КСИР, Исмаил Хания и один из его телохранителей погибли после того, как их резиденция подверглась нападению в Тегеране.

«Сегодня утром (в среду) резиденция доктора Исмаила Хании, главы политического офиса Исламского сопротивления ХАМАС, была атакована в Тегеране. После этого инцидента он и один из его телохранителей приняли мученическую смерть», - говорится в заявлении.