экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Тегеране убили главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию

CentralAsia (CA) -  Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания убит в Тегеране, сообщает иранское агентство Mehr.

Согласно заявлению, опубликованному КСИР, Исмаил Хания и один из его телохранителей погибли после того, как их резиденция подверглась нападению в Тегеране.

«Сегодня утром (в среду) резиденция доктора Исмаила Хании, главы политического офиса Исламского сопротивления ХАМАС, была атакована в Тегеране. После этого инцидента он и один из его телохранителей приняли мученическую смерть», - говорится в заявлении.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com