Звезда оперы Пласидо Доминго впервые выступит на монгольской сцене

CentralAsia (MNG) - Звезда оперы Пласидо Доминго и народный артист Монголии Амартувшин Энхбат впервые исполнят дуэты на монгольской сцене.

«Празднование столетия» — оперный концерт с участием звезд мировой классической музыки — состоится в Монгольском государственном академическом театре оперы и балета 3 августа 2024 года в 16:00 и будет транслироваться в прямом эфире на главной площади Улан-Батора для публики.

Партнеры акционерного общества «AПУ» из более чем 20 стран, включая поставщиков технологий и оборудования, торговых партнеров и представителей международных финансовых учреждений, посетят празднование столетия компании «AПУ». В ознаменование этой исторической годовщины на мероприятии выступит Пласидо Доминго, один из знаменитых «Трех теноров», эклектичный артист, исполнивший более 150 ролей и получивший 12 премий Грэмми. К нему присоединятся народный артист Монголии Амартувшин Энхбат, баритон, чей голос поднял репутацию Монголии на мировой сцене, а также восходящая звезда международного сопрано Нина Минасян, известный тенор Фабио Сартори из Ла Скала и один из ведущих молодых дирижеров Гаэтано Ло Коко.

Говоря о концерте, легендарный певец Пласидо Доминго сказал: «За 65 лет своей деятельности в опере я впервые выступаю в Монголии, и я с большим уважением принял приглашение. В частности, Амартувшин Энхбат, занявший первое место на Всемирном конкурсе оперных певцов Operalia Пласидо Доминго 2012 года, является необычайно талантливым артистом. Я рад разделить с ним сцену и оценить его вокальную технику и мастерство».

Амартувшин отметил: «Моя мечта привезти живую легенду Пласидо Доминго на родину сбылась. Надеюсь, он познает богатство монгольского национального искусства и культуры и красоту нашей страны».

источник: middleasiannews.com

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