экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Основательница Wildberries Бакальчук подала к мужу иск о разводе

CentralAsia (CA) -  В Савеловский суд Москвы поступил иск владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук к мужу Владимиру Бакальчуку о разделе имущества. Иск пока не принят в производство.

«Предметом заявленного генеральным директором Wildberries иска являются требования, вытекающие из семейных правоотношений»,— говорится в сообщении пресс-службы судов Москвы.

В Telegram-канале Татьяна Бакальчук подтвердила, что подала исковое заявление о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком.

В июне компании Russ Outdoor и Wildberries сообщили о планах объединиться для «создания цифровой торговой платформы». 23 июля глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с сооснователем Wildberries Владиславом Бакальчуком (владеет 1% компании) заявил о «рейдерском захвате» торговой площадки. Татьяна Бакальчук (владеет 99%) в ответ сказала, что «это не рейдерский захват, это развод». Она также добавила, что сделка с Russ Outdoor уже одобрена.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com