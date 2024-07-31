Основательница Wildberries Бакальчук подала к мужу иск о разводе

CentralAsia (CA) - В Савеловский суд Москвы поступил иск владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук к мужу Владимиру Бакальчуку о разделе имущества. Иск пока не принят в производство.

«Предметом заявленного генеральным директором Wildberries иска являются требования, вытекающие из семейных правоотношений»,— говорится в сообщении пресс-службы судов Москвы.

В Telegram-канале Татьяна Бакальчук подтвердила, что подала исковое заявление о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком.

В июне компании Russ Outdoor и Wildberries сообщили о планах объединиться для «создания цифровой торговой платформы». 23 июля глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с сооснователем Wildberries Владиславом Бакальчуком (владеет 1% компании) заявил о «рейдерском захвате» торговой площадки. Татьяна Бакальчук (владеет 99%) в ответ сказала, что «это не рейдерский захват, это развод». Она также добавила, что сделка с Russ Outdoor уже одобрена.