Ветряные и солнечные установки обошли ископаемое топливо в энергетике ЕС

CentralAsia (CA) - Ветряные установки и солнечные панели по итогам первой половины 2024 года обошли ископаемое топливо как источники электроэнергии для ЕС. Об этом говорится в докладе аналитического центра Ember.

По итогам первого полугодия на ветряные установки и солнечные панели пришлось 30% электроэнергии, выработанной в ЕС. По данным Ember, эти источники выработали 385,6 ТВт•ч, в то время как от ископаемых источников Европа получила 343,5 ТВт•ч. В первом полугодии 13 странам ЕС впервые удалось получить больше электроэнергии от ветра и солнца, чем от угля, нефти и газа. Среди них Германия, Бельгия, Нидерланды и Венгрия.

Как отмечается в докладе, электростанции ЕС сожгли на 24% меньше угля и на 14% меньше газа по сравнению с первой половиной 2023 года. Вместе с нефтью совокупный объем выработанной энергии от ископаемого топлива упал на 17%. При этом доля ископаемых источников энергии сократилась с 33% до 27%. Объем электроэнергии, вырабатываемой европейскими ГЭС, вырос на 21% по сравнению с прошлым годом. На все возобновляемые источники (ветряные установки, солнечные панели и ГЭС) теперь приходится 50% от общего поступаемой в ЕС электроэнергии. Оставшаяся часть энергии поступает от атомных электростанций, других возобновляемых источников или импортируется в ЕС.