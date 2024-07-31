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После убийства детей в английском Саутпорте вспыхнули беспорядки
Предыстория: В Ливерпуле 17-летний парень напал на детский танцклуб, убив 2 детей и ранив 9

CentralAsia (CA) -  В английском городе Саутпорт близ Ливерпуля, где в понедельник в детском танцевальном клубе были зарезаны три девочки и ранены еще несколько детей, на следующий день вспыхнули беспорядки с антиисламской подоплекой. Об этом пишет Би-Би-Си.

Несколько сот мужчин, предположительно английских радикальных националистов, начали забрасывать камнями, бутылками и другими предметами местную мечеть и пытавшихся помешать им полицейских, затем подожгли микроавтобус полиции и мусорные контейнеры.

Местная служба скорой помощи в начале первого часа ночи объявила, что травмы получили 22 полицейских и 11 из них отправлены в больницу, а полтора часа спустя сообщила, что ранены уже 39 полицейских, из них 27 доставлены в больницу, остальным помощь оказана на месте. Сама местная полиция уточнила, что серьезные травмы — переломы, порезы и контузии — получили девять ее сотрудников.

По данным газеты «Гардиан», после нападения, за которое был арестован 17-летний подросток, в социальных сетях было распространено несколько ложных обвинений с неверными именами нападавших. Единственные подробности, обнародованные полицией о подозреваемом, описывали его как 17-летнего парня из деревни Бэнкс в Ланкашире, родившегося в Кардиффе.

«Вокруг статуса 17-летнего юноши, который сейчас находится под стражей в полиции, было много спекуляций и предположений, и некоторые люди используют это обстоятельство, чтобы устроить беспорядки на наших улицах. Мы уже заявили, что арестованный родился в Великобритании, и спекуляции сейчас никому не помогают», — заявил помощник главного констебля Алекс Госс.

Арестованный юноша, по данным полиции, родился в столице Уэльса, Кардиффе, а жил в деревне Бэнкс рядом с Саутпортом.

Беспорядки вспыхнули вскоре после траурной церемонии, на которую собрались жители Саутпорта.

Полиция Мерсисайда — региона с центром в Ливерпуле — полагает, что эту церемонию как повод собраться и напасть на мечеть использовали радикальные националисты из числа сторонников антиисламской Лиги обороны Англии (English Defence League, EDL).

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